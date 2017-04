JAKARTA - Merasa kasihan dengan orangtua yang sudah renta, menjadi tekad kuat bagi Sandro Prasetyo untuk hidup mandiri. Berbagai profesi ia tekuni agar bisa bertahan hidup dan membiayai kuliahnya di D3 Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Pria asal Tulungagung itu pernah menjadi penjual kue semangka dan sari kacang kedelai di kampusnya yang dijual seharga Rp1.500. Keuntungan penjualan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan Sandro bahkan mengirim uang kepada orangtuanya.

Tak berhenti sampai disitu, anak kelima dari tujuh bersaudara itu kemudian banting setir menjadi tukang ojek di ITS. Berbekal tabungan saat menjadi sales di bangku SMK kala itu, ia bisa membeli motor untuk menunjang profesi barunya sebagai tukang ojek. Ia pun bergabung dalam ARITS, sebuah komunitas tukang ojek yang berasal dari kalangan mahasiswa ITS.

Karena penghasilanya berkurang, ia pun memeras otak hingga memiliki ide untuk menjadi tukang tambal ban keliling. Ia tak mau menempelkan poster di kampusnya tentang usaha tambal ban yang menerima orderan 24 jam itu.

"Alhamdulillah, hasil ojek dan tambal ban cukup untuk saya bayar kos, makan dan mengirim uang ke kampung," tutur Sandro dengan muka sumringah seperti dilansir dari laman ITS, Minggu (16/4/2017).

Bahkan ia bercerita, nekad mengikuti stand up comedy yang diadakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk wilayah Jawa Timur. Namun berbuah manis, ia berhasil menyabet juara dua.

"Lumayan sekali duitnya bisa buat beli laptop dan ditabung. Karena ikut standup comedy saya juga jadi pernah merasakan menginap dan makan di hotel," ujarnya sambil tertawa.

Hingga saat ini, sambung Sandro, orangtua dan teman sekampungnya tidak tahu bahwa dirinya sedang kuliah di ITS. "Jangankan ITS, dulu istilah kuliah saja saya tidak tahu," ungkapnya sambil terkekeh geli.

Sandro menceritakan, awal mula bisa kuliah di ITS dari pertemuanya dengan seorang pegawai di ITS saat ia membantu memperbaiki mobil pegawai ITS tersebut yang mogok di Tulungagung.

Entah apa yang dilihat pegawai tersebut dalam dirinya, namun pria tersebut memperkenalkan ITS pada Sandro dan bersikeras mendorongnya untuk mendaftarkan diri ke ITS.

"Bahkan saya dibekali uang Rp500 ribu untuk biaya pendaftaran dan ongkos dari Tulungagung ke ITS," kenangnya.

Dengan bekal uang 500 ribu dan segenggam tekad, akhirnya Sandro berangkat ke Kota Surabaya. Ia masih ingat bagaimana ia luntang-lantung mencari ITS dari Stasiun Pasar Turi hingga Sukolilo.

Tak ada keluarga yang mengantarnya, ia berangkat hanya bermodalkan tas ransel dan sepeda ontel. "Bahkan mau mendaftar jurusan apa saja saya tidak tahu," akunya sambil tergelak.

Karena sebatang kara dan tak mengenal siapapun di Surabaya, ia lebih memilih menginap dan tinggal di Masjid Yapita Keputih untuk menghemat biaya. Di situlah Sandro menghabiskan harinya mendaftar dan tes hingga ia diterima di Jurusan Diploma Teknik Mesin.

Ia mengaku sangat berterimakasih kepada pegawai ITS yang telah membantu dan mengubah hidupnya. "Sayangnya saya tidak tahu siapa beliau. Hanya tahu dia dulu ajudan Pak Triyogi," ujarnya mengacu ke mantan rektor ITS, Prof Dr Ir Triyogi Yuwono, DEA.

Kini Sandro memiliki sebuah warung yang ia beri nama Kafe Sederhana. Sesuai dengan namanya, kafe ini hanya berukuran 3x4 meter, terdiri dari meja kayu, karpet biru dan dibumbui fasilitas wifi untuk membuat pembeli betah untuk makan, mengerjakan tugas, atau sekadar nongkrong.

Kafe ini lah yang kini menjadi sumber pendapatanya untuk bertahan di Kampus ITS. Kafe ini dibangun dari hasil tabunganya sejak mahasiswa. Ia sekarang sudah mempekerjakan seorang teman dari Tulungagung yang putus sekolah.

Kafe milik Sandro bisa meraup omset Rp500 ribu sampai Rp700 ribu. Jumlah itu sudah cukup untuk modal. Tak lupa, ia juga selalu menyisihkan pendapatannya untuk disumbangkan ke anak yatim.

Ia berencana akan mengembangkan warungnya lebih besar lagi begitu modalnya cukup. Ia ingin mengisi warungnya dengan berbagai buku dan koran, agar banyak mahasiswa yang tertarik untuk belajar di warungnya.

"Saya sangat suka melihat mahasiswa belajar, karena saya ingin terus belajar dari siapa saja," ujar pria berkulit gelap tersebut.

Usai wisuda, Sandro berencana untuk melanjutkan tawaran kerja yang sudah ia terima terlebih dahulu. Ia juga bercita-cita mendapatkan beasiswa dan melanjutkan sekolah ke luar negeri mengambil jurusan gambar desain mesin.