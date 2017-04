Mobil SUV Suzuki Ignis Resmi Mengaspal di Indonesia

JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan sport utility vehicle (SUV) Ignis. Mobil ini dihadirkan sebagai urban SUV compact.

SIS menyatakan bahwa Ignis merupakan SUV unik yang dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan.

"Suzuki Ignis merupkan pilihan bagi pengendara yang memerlukan kendaraan yang stylish dan modern namun tetap menyuguhkan keiritan bahan bakar yang mencapai 23,44 km/liter (pengujian BT2MP-BPPT tipe transmisi otomatis/AGS). Hadirnya Ignis di hadapan masyarakat Indonesia diharapkan dapat memberi warna baru di dunia automotif Indonesia," ujar Setiawan Surya, 4W deputy managing director SIS, di Jakarta, Senin (17/4/2017).

Untuk menunjang mobilitas dan gaya hidup di perkotaan, Ignis menggunakan material yang ringan. Memperhitungkan desain aerodinamika sehingga memungkinkan untuk memberikan efisiensi bahan bakar.

Ignis mengusung mesin 1.197 cc bertipe K12M, 4 silinder segaris, didukung variable valve timing (VVT) Dan DOHC. Mesin mampu menghasilkan tenaga 83 ps dengan torsi 113 nm. Tenaga disalurkan melalui pilihan transmisi manual Lima percepatan dan AGS (otomatis) ke roda depan.

Mobil CBU India ini dipasarkan dengan harga Rp139,5 juta untuk tipe GL, Rp159,5 juta tipe GX (M/The), dan Rp169,5 juta tipe GX (A/T) on the road Jakarta.