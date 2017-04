Bagi Anda yang terlewatkan menyimak berita hot Okezone, Senin (17/4/2017) kemarin, tidak usah khawatir. Berikut berita terpopuler.

1. BJ Habibie: Saya Tidak Mau Indonesia seperti Timor Leste

Mantan Presiden BJ Habibie meminta pemerintah tidak bergantung pada ketersedian sumber daya alam (SDA) sekalipun negara kelimpahan. Hal ini agar perekonomian tetap terjaga dan dan tidak bernasib seperti Timor Timur atau biasa disebut Timor Leste.

Habibie yang tengah memberikan ceramah umum dalam perayaan HUT Ke-15 PPATK mengatakan, Timor Timur lebih mengandalkan perekonomiannya dari keberadaan ladang minyak. Orang-orang di sana memproyeksikan harga minyak akan naik terus sekira USD100 per barel plus minus USD20 barel atau harga bisa mencapai USD120 per barel, bisa juga turun USD80 per barel.

2. Man United Siapkan Rp2,7 Triliun untuk Dua Pemain

Klub raksasa Liga Inggris, Manchester United, dikabarkan akan kembali jor-joran pada bursa transfer musim panas 2017. Tim yang bermarkas di Old Trafford tersebut dikabarkan sudah menyiapkan dana besar untuk mendatangkan dua pemain.

Pemain yang dimaksud adalah striker Atletico Madrid, Antoine Griezmann dan Romelu Lukaku dari Everton. Tidak tanggung-tanggung, dana 160 juta poundsterling atau sekira Rp2,7 triliun sudah dipersiapkan Setan Merah untuk mewujudkan ambisinya tersebut.

3. Rossi Tidak Akan Biarkan Vinales Raih Juara MotoGP 2017

Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez, menilai Valentino Rossi tidak akan menyerah begitu saja untuk memberikan gelar juara MotoGP 2017 kepada rekan satu timnya yakni Maverick Vinales. Menurutnya, tak ada pembalap yang ingin gagal menjadi juara, apalagi di musim ini Rossi mengincar titel juara di ajang grand prix untuk yang ke-10 kalinya.

Bahkan menurutnya, wajar jika Rossi akan menganggap Vinales sebagai saingan terberatnya di musim ini. Sebab, ia mengatakan rekan satu tim merupakan saingan pertama di balapan MotoGP.

4. Panwaslu Sudah Terima Laporan Temuan Beras di Kantor PPP

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Selatan Ary Masyhuri mengaku sudah menerima laporan mengenai dugaan temuan tumpukan berkarung-karung beras di kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Ary menjelaskan, sejauh ini laporan tersebut sedang didalami. Butuh waktu untuk mengusut laporan tersebut, karena kasus ini berbeda dengan yang di Kalibata City, di mana petugas panwas yang langsung memergoki penurunan sembako dari kendaraan.

5. Berkaca Kasus Novel, KPK Kaji Model Perlindungan Penyidik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji model perlindungan untuk sejumlah pegawainya pasca terjadinya teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior, Novel Baswedan.

Pembahasan ‎model perlindungan terhadap pegawai lembaga antirasuah juga dikoordinasikan dengan pihak Polri. Selanjutnya, pihaknya juga akan membahas pengamanan yang sesuai.

6. Sahabat Galang Dana, Julia Perez Ucapkan Terima Kasih

Penggalangan dana yang dilakukan tadi malam untuk Julia Perez sangat mengharukan. Merasa dibantu oleh puluhan artis tanah air dan sejumlah pejabat negara, perempuan yang akrab disapa Jupe ini mengucapkan rasa terima kasihnya.

Tampak sebuah video Jupe mengucapkan rasa sayang dan terima kasih untuk orang-orang yang memperdulikannya. Hal itu disampaikan sambil terbaring di ranjang rumah sakit berikut dengan berbagai peralatan medis.

