JAKARTA - Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali menorehkan prestasi. Kali ini mereka berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi IBCEx atau Iternational Biotechnology Competition and Exhibition di Universitas Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia.

Mereka adalah Putu Adhi Rama Wijaya, Sri Utami, dan Regia Puspitasari. Ketiga mahasiswa ITS tersebut akhirnya berhasil mengalahkan peserta asal Malaysia dan Thailand dalam katagori lomba renewable eergy. Mereka mengangkat penelitian dengan judul BIOFUEL: Eco-friendly Renewable Energy made from Water Hyacinth (Eichaornia Crassipes) and Plastic (Polyethilene) using Fermentation Method and Thermal Cracking.

Dalam paper tersebut, mereka membuat energi terbarukan dengan mengkombinasikan pencampuran liquid fuel dari plastic polietilen dan bioetanol dari eceng gondok yang berfungsi sebagai bahan bakar fosil. Eceng gondok sendiri menjadi salah satu bahan yang mudah dicari di Kampus ITS.

“Eceng gondok banyak ditemukan di kampus, begitu juga dengan sampah plastik yang tidak ada habisnya. Daripada menimbulkan sampah, lebih baik diolah menjadi hal berguna," ungkap Rama seperti dinukil dari laman ITS, Senin (17/4/2017).

Dengan bimbingan yang dilakukan oleh Prof Dr Ir Ali Altway M S, Rama beserta timnya bisa mengalahkan 40 peserta lainnya. Meski begitu, Rama mengaku ada beberapa kendala yang juga dihadapinya.

“Kami lumayan kesulitan mencari laboratorium dan banyak mengalami kegagalan saat percobaan," jelasnya.

Rama berharap paper tersebut nantinya bisa diaplikasikan di masa depan. “Kalau ada kesempatan, kami berharap menyempurnakan penelitian ini agar lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.