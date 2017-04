JAKARTA - Pendidikan menjadi salah satu hal paling penting dalam kehidupan manusia. Karena itu, banyak berbagai kampus maupun sekolah menawarkan kualitas pendidikan terbaik bagi para pelajarnya. Dengan kualitas itulah, tidak heran jika biaya pendidikan yang ditawarkan pun tidak murah.

Seperti sejumlah kampus-kampus di dunia ini yang nyatanya memiliki biaya kuliah termahal. Dinukil dari laman World Top Most, berikut ini daftar kampus paling mahal sejagad. Apa saja?

University of Chicago

Kampus ini masuk dalam jajaran kampus paling mahal di dunia. Biaya kuliah yang ditetapkan di kampus ini mencapai USD57.711 atau Rp767 juta. Kampus ini sendiri terletak di Illinois.

John Hopkins University

Selain itu, juga terdapat John Hopkins University yang menjadi kampus termahal di dunia. Bayangkan saja, biaya kuliah yang perlu kamu bayarkan untuk bisa mengenyam pendidikan disini mencapai USD57.820 atau Rp768 juta.

Parsons the New School for Design

Wajar jika kampus yang satu ini masuk dalam jajaran kampus termahal di dunia. Biaya yang dipatok bagi pelajar yang ingin mendapatkan kualitas pendidikan di kampus ini sebesar USD57.910 atau Rp769 miliar.

Dartmouth College

Jika kamu tertarik untuk melanjutkan studi di kampus ini, siapkan biaya sebesar USD57.996 atau Rp771 juta. Kampus ini sendiri telah berdiri sejak 1769 dan masuk dalam daftar kampus termahal di dunia.

Claremont McKenna College

Biaya kuliah yang perlu kamu bayarkan jika mengenyam studi di kampus ini yakni sebesar USD58.065 atau Rp772 juta. Kampus ini sendiri terletak di California dan telah berdiri sejak 1976.