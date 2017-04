JAKARTA - Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) terdiri atas tiga tipe soal, yakni kelompok saintek, soshum, dan campuran. Sejak 11 April, setiap calon mahasiswa dapat mulai mendaftarkan diri sesuai dengan pilihannya masing-masing.

Berdasarkan data sementara dari Sub Panlok Bandung dan Sub Panlok Tasikmalaya, jumlah pendaftar di kelompok soshum lebih mendominasi ketimbang pendaftar di kelompok saintek dan campuran. Adapun total pendaftar sementara, yakni 1.648 orang untuk Sub Panlok Bandung, dan 1.305 orang untuk Sub Panlok Tasikmalaya.

Dilansir dari laman Universitas Padjadjaran (Unpad), Senin (17/4/2017), pendaftar sementara kelompok ujian soshum di Sub Panlok Bandung mencapai 851 orang. Untuk kelompok saintek ada 573 orang, dan campuran 224 orang.

Sementara di Sub Panlok Tasikmalaya, jumlah pendaftar sementara kelompok ujian soshum sudah 745 orang. Jumlah pendaftar ini lebih tinggi jika dibandingkan pada kelompok saintek, yakni 341 orang, dan campuran 219 orang.

Jumlah peserta SBMPTN 2017 akan terus bertambah hingga akhir masa pendaftaran nanti pada 5 Mei mendatang. Bagi peserta SBMPTN 2017 yang berkebutuhan khusus, panitia akan menyediakan pendamping untuk membantu selama proses ujian. Namun, sebelumnya peserta diwajibkan untuk melaporkan diri ke sekretariat panitia.