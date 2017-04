JAKARTA - Dengan adanya globalisasi seperti sekarang ini, membuat sejumlah mahasiswa tertarik untuk melebarkan sayap mereka guna mencicipi pengalaman menempuh studi ke luar negeri. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Muhammad Ridha Tantowi.

Melalui program ASEAN in Today’s World (AsTW) ini, Owi -sapaan akrabnya- bisa merasakan pengalaman menempuh studinya di Vietnam. Mahasiswa jurusan arsitektur ITS ini mengambil mata kuliah Food and Environmental Issue in Asia dan Bahasa Vietnam.

Alasanya Owi mengambil mata kuliah tersebut dikarenakan topik tersebut sesuai dengan mata kuliah yang dipelajarinya di jurusan arsitektur.

“Sehingga belajarnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di ITS,” ungkapnya seperti dinukil dari lama ITS, Senin (17/4/2017).

Selain itu, guna memperlancar komunikasinya dengan masyarakat di Vietnam, Owi pun mengambil Bahasa Vietnam. Hal tersebut sangat bermanfaat saat dirinya harus berkomunikasi dengan masyarakat lokal.

Owi menyadari pentingnya peran pemuda-pemudi Indonesia dalam membangun negaranya. Kemampuan dalam berkomunikasi juga wajib untuk dimiliki, agar peran kita sebagai masyarakat ASEAN bisa semakin kuat dan bersinergi.

“Terlebih saya menyadari bahwa tantangan MEA itu nyata. Setidaknya inilah sedikit usaha saya untuk nantinya siap menghadapi tantangan tersebut," tambahnya.