JAKARTA - Korea Selatan yang menjadi rumah bagi musik K-Pop tentu memiliki berbagai keunggulan di bidang seni. Beasiswa kuliah ke Negeri Ginseng pun semakin diminati oleh mahasiswa internasional, khususnya yang ingin belajar seni.

Kali ini, Korea National University of Arts menawarkan beasiswa untuk jenjang sarjana maupun master. Adapun pilihan studinya, yakni ada di School of Music, School of Drama, School of Film, TV and Multimedia, School of Dance, School of Visual Arts, serta School of Korean Traditional Arts.

Nilai beasiswa yang diberikan, yakni 800 ribu won per bulan atau senilai Rp9,3 juta per bulan. Para penerima juga akan mendapatkan kursus bahasa Korea gratis, asuransi kesehatan, dan biaya perjalanan pesawat untuk keberangkatan dan kelulusan.

Salah satu syarat untuk mendaftar beasiswa ini, yakni kemampuan bahasa Inggris level tinggi. Bagi yang berminat, kamu harus mengunduh dan melengkapi sejumlah formulir, seperti data diri, rencana studi, surat rekomendasi, sertifikat prestasi, dan masih banyak lagi.

Berbagai kelengkapan dokumen bisa langsung dilihat di laman Korea National University of Arts. Sedangkan batas akhir pendaftaran beasiswa ini adalah sampai 30 Juni 2017.

Selamat mencoba!