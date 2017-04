Giliran Skutik Vario yang Punya 'Baju' Baru

JAKARTA - Dalam sepekan terakhir, PT Astra Honda Motor (AHM) mendandani penampilan produk-produknya. Setelah Supra GTR 150 dan CBR150R, kini giliran Vario 150 dan 125.

Honda new Vario 150 tampil dengan warna baru sedangkan new Vario 125 selain warna juga menggunakan grafis stripe baru.

Vario 150 hadir dengan kombinasi warna monotone yakni exclusive pearl white dan exclusive matte black pada tipe CBS-ISS. Keseluruhan warna eksklusif hadir dengan emblem tiga dimensi sayap Honda serta logo Vario 150. Khusus untuk warna exclusive matte black juga disematkan pelek baru berwarna emas.

Sementara itu, Honda new Vario 125 menggunakan stripe dengan grafis garis tebal pada dua tipe yakni tipe CBS dan CBS-ISS. Dua tipe new Vario 125 juga memiliki warna baru yaitu sonic white red yang mengaplikasikan kombinasi warna baru dengan stripe merah.

"Kami terus melakukan pengembangan tidak hanya secara fitur dan teknologi, namun juga menghadirkan konsep warna baru yang memimpin dan mengubah tren skutik generasi muda Tanah Air," kata Direktur Marketing AHM, Thomas Wijaya, Selasa (18/4/2017).

Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), sejak dirilis pertama kali pada September 2006 hingga Maret 2017, Vario telah terjual 9.575.508 unit. Sementara pada periode Januari-Maret 2017 saja, Vario series memberikan kontribusi 32,54 persen terhadap penjualan skutik Honda dengan angka penjualan 301.374 unit.

New Vario 150 CBS-ISS exclusive black matte dan exclusive pearl white melengkapi warna yang sudah ada sebelumnya dan dibanderol dengan harga Rp21,175 juta on the road (OTR) Jakarta. Lalu new Vario 125 tipe CBS titanium black dan sonic white red dipasarkan dengan harga Rp18,175 juta serta tipe CBS-ISS dengan warna vigor black, bionic red, dan sonic white red dipasarkan dengan harga Rp18,775 juta OTR Jakarta.

New Vario mulai dipasarkan pada akhir April 2017 dan ditargetkan terjual sekira 90 ribu unit per bulan.