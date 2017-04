JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengajak Kelompok Penyelenggaraan Pemumutan Suara (KPPS), saksi dari masing-masing pasangan calon dan warga DKI, untuk mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih dan sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke website resmi www.kpujakarta.go.id.

"Makanya ini yang surat edaran kami, kami sampaikan, kami catat di situ agar KPPS ataupun orangnya bisa mengecek secara online dengan memasukkan NIK-nya," kata Komisioner KPU DKI Moch Sidik, Selasa (18/4/2017).

"Kita minta warga DKI untuk mengawal hak pilihnya sekarang, harus sudah mereka tahu dia sebenarnya sudah masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap) atau tidak. Mulai jauh-jauh hari, mulai sekarang saja kita semua mengetahui," imbuhnya.

Pengecekan tersebut dapat dilakukan by name by address, sehingga apakah sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) yang dipunya pemilih, sehingga dapat menjadi dipegang agar jadi pedoman. Namun apabila ditemukan ketidakcocokan, maka KPPS berhak menegur.

"Bisa dicocokkan. Ada enggak, nama itu yang ada di situ? Kemudian bagaimana format suketnya, sama enggak? Itu kan contoh suket (surat keterangan) kira tempel di depan TPS (Tempat Pemilihan Suara). Tentu saja kalau tidak sesuai dengan formatnya, namanya, KPPS berhak menegur. Karena kan transparan sekali nih," paparnya lagi.

Sementara itu, alasan KPU DKI mengajak KPPS, saksi dan pemilih untuk melakukan pengecekan, karena hardcopy yang dimiliki hanya terbatas. Sehingga pendataan warga yang ingin memilih tidak hanya secara jujur dan adil melainkan faktual.

"Warga DKI itu kan sangat mobile dan ada yang tadinya tinggal di Jakarta Utara, terus pindah ke Jakarta Selatan. Jadi pendataan kita tidak selalu jurdil (jujur dan adil) tetapi juga faktual," lanjutnya.

"Di mana dia kerja, di mana tempat tinggal dia terakhir. Domisili terakhir yang penting dia tidak terdaftar dua kali (dua tempat). Kalau kita dapat ada yang namanya ada dua, salah satunya akan dihapus," tutupnya.