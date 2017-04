JAKARTA - Sekira 100 guru bimbingan konseling (BK) SMA dan SMP di Jakarta menjalani sesi pelatihan dalam menghadapi siswa bermasalah di sekolah. Selama ini, para siswa bermasalah tersebut identik dengan guru BK, kemudian berujung pada pemanggilan orangtua hingga dikeluarkan dari sekolah.

Hadir sebagai pembicara, yakni seorang konsultan dan terapis asal Selandia Baru, Dr Donald McMenamin yang bekerja di University of Waikato. Dalam pelatihan tersebut, dia mengenalkan pendekatan 'Two Island and A Boat' untuk menghadapi siswa bermasalah.

"Metode ini untuk memberi dukungan kepada anak-anak ketika mereka menghadapi kondisi yang penuh tekanan dan berbagai konflik," ujarnya dalam sesi pelatihan di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Pendekatan ini, tutur dia, bisa dilakukan baik untuk anak-anak hingga orang dewasa. Caranya, dengan mengidentifikasi lalu mendorong siswa untuk menceritakan kembali tentang dirinya.

"Penting bagi guru BK menjaga hubungan dengan siswa. Anggaplah mereka seperti anak sendiri. Guru BK membantu siswa mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga mampu mencapai cita-cita dan keinginannya," ucapnya.

Pelatihan yang diadakan oleh Education New Zealand (ENZ) didukung oleh agen pendidikan internasional Fortrust itu mendapat sambutan positif dari para guru BK. Marketing and Strategic Relations Manager ENZ untuk Indonesia, Karmela Christy menambahkan, kegiatan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas guru BK di sekolah dalam mengenal karakter, kelebihan, serta kekurangan siswanya.

"Kagiatan juga dilakukan di Surabaya. Nantinya para peserta akan menerima sertifikasi profesional di akhir pelatihan," tukas Karmela.