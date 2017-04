JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto berharap proses demokrasi pada putaran kedua Pilgub DKI‎ dapat berjalan dengan aman dan damai. Pasalnya, demokrasi merupakan kehendak rakyat yang harus didengar.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat hitung cepat sementara yang dilakukan sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan yang diusung jajarannya yakni Anies Baswedan-Sandiaga Uno unggul pada putaran kedua Pilgub DKI.

"Ya, ini tentunya harapan kita demokrasi berjalan baik. Kehendak rakyat didengar, the will of the people. Kita optimis, kita bisa menciptakan suasana aman damai. Kita bisa bersatu lagi. Itu yang kita harapkan," kata Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara nomor IV, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017).

Kendati demikian, ‎Prabowo tidak mau mengisyaratkan lebih jauh siapa yang akan memenangkan pertarungan pada putaran kedua tersebut. Intinya, apabila Anies-Sandi benar meraih kemenangan, wajib mengabdikan dirinya untuk rakyat.

"Tapi kalau pun nanti Anies dan Sandi sudah ditetapkan atau dilantik, Insya Allah, rakyat menuntut pengabdian yang setulus-tulusnya. Dan benar-benar harus bekerja untuk rakyat tidak boleh korupsi sama sekali," kata dia.‎