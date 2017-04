JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno mengatakan, dirinya telah mengeluarkan dana pribadinya sekira Rp108 miliar, dalam mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pria yang akrab disapa Sandi itu menuturkan, dana tersebut tidak hanya ia habiskan untuk kampanye dua putaran Pilgub DKI. Kata dia, uang itu digunakan dalam sosialisasi dirinya, sebelum resmi berpasangan dengan Anies Rasyid Baswedan dalam perebutan kursi DKI 1.

"Semua sudah saya laporkan. Pre primary, sebelum resmi mendaftar, kurang lebih Rp30 miliar, terus putaran pertama Rp62 miliar, dan yang terakhir Rp16 miliar. Total segitu," kata Sandi saat ditemui di kediaman orang tuanya di Jalan Galuh II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2017).

Sandi menambahkan, dirinya tak menyesal telah menghabiskan dana sebesar itu. Pasalnya, selama 18 bulan turun ke masyarakat, ia merasa rezekinya malah bertambah.

"Saya membandingkan apakah kegiatan menyapa dan bersilaturahmi ini ada efeknya. Karena ulama-ulama kan bilang silaturahmi menambah rezeki," imbuhnya.

Menurut Sandi, terjun ke dunia politik adalah suatu bentuk pengabdian dirinya kepada rakyat. Sehingga, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat jika terpilih nanti.

"Jadi buat saya yang saya ingin bagaimana memenuhi sebuah tujuan bahwa Jakarta bisa lebih banyak dermawan yang hadir. Karena buat saya, to lead its a gift example. Jadi sebuah kepemimpinan memberikan contoh," pungkasnya.