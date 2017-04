JAKARTA - Sejumlah pejabat tinggi Polri melakukan kunjungan ke tempat pemungutan suara (TPS) 4 RW 4 di Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, tempat Presiden ke-3 BJ Habibie menggunakan hak pilihnya.



Habibie datang sekira pukul 09.45 WIB dengan mengenakan batik berwarna coklat bersama cucunya. Kedatangannya disambut langsung oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana dan Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar. Sejumlah pasukan paspampres pun turut melakukan pengawalan kepada Habibie.



Usai mencoblos, Habibie mengatakan bahwa dirinya yakin warga Jakarta memilih berdasarkan keyakinan terbaiknya untuk kebaikan bangsa Indonesia.



"Mau terima atau tidak terima, Jakarta merupakan unjung tombak dari demokratisasi di Indonesia. Jadi kita perlihatkan wajah budaya kita dengan benar. Bahwa kita hidupnya memang demokratis," kata Habibie usai.



Habibie berharap Jakarta jadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia. Dirinya mengimbau agar masyarakat Jakarta memilih pemimpin terbaik untuk Ibu Kota Jakarta.



"Saya bersukur masyarakat Jakarta sangat dinamis, kritis, pluralistik, tidak SARA dan cari yang the best and just good enough, yang terbaik cukup untuk melaksanakan tugasnya," tukasnya.