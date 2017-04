JAKARTA – Voxpol Center Research and Consulting menerima data hasil pemungutan suara sebesar 51 persen pada pukul 14.50 WIB. Seperti kebanyakan lembaga riset yang berpartisipasi dalam perhitungan cepat (quick count), Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno mengungguli paslon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Perolehan suaranya adalah Anies-Sandi memperoleh 58,5% suara dan Ahok-Djarot dengan 41,5%.

Jika ditilik per lima wilayah utama, Ahok-Djarot menang tipis hanya di Jakarta Barat. Perbandingannya 53,82% untuk paslon dua, dan 46,18% bagi paslon tiga.

Sementara di Jakarta Pusat, Selatan, Timur hingga Utara, pasangan penantang yang dikenal lewat program One Kecamatan One Centre of Enterpreneurship (OK OCE) itu merajai hasil perhitungan suara cepat.