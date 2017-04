JAKARTA - Belum usai kasus meninggalnya siswi SMKN 3 Padangsidimpuan, AN lantaran menenggak racun, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) kembali memperoleh laporan mengenai tindakan oknum guru di sekolah yang sama. Kali ini, seorang siswi berinisial AS mengaku, handphone-nya disita sebagai jaminan mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

Peristiwa ini disampaikan oleh seorang guru SMKN 3 Padangsidimpuan yang prihatin dengan AS. Menurut dia, oknum guru tersebut melakukan penyitaan handphone karena AS belum membayar iuran pelajaran pengelolaan usaha sebesar Rp400 ribu.

"AS adalah siswi jurusan tata kecantikan rambut. Dia mengaku handphone-nya disita sebagai jaminan agar kartu legitimasi ujiannya keluar dan dia dapat mengikuti UNBK," ucap Sekjen FSGI, Retno Listyarti melalui siaran pers, Rabu (19/4/2017).

Retno mengatakan, oknum guru tersebut diduga adalah KS yang juga terlibat dalam kasus intimidasi terhadap AN hingga siswi itu nekat bunuh diri dengan menenggak racun tanaman.

"KS ini yang juga melakukan kekerasan verbal terhadap AN dan lima siswi lain yang disuruh jual diri," sebutnya.

Sebelumnya KS diduga mengintimidasi AN setelah siswi yang bersangkutan terlibat saut-sautan komentar mengenai kebocoran soal ujian sekolah berstandar nasional (USBN) di Facebook. AN ditakut-ditakuti terjerat UU ITE dan akan didenda Rp750 juta sehingga AN nekat bunuh diri. Oknum guru tersebut juga melakukan kekerasan verbal, yakni menyuruh sejumlah siswa jual diri untuk membayar iuran sekolah.