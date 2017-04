JAKARTA - 12 mahasiswa asal Amerika Serikat (AS) mengikuti debat Bahasa Indonesia yang digelar oleh KBRI Washington DC. Mereka berasal berbagai universitas dari berbagai negara bagian di AS seperti John Hopkins University, Northern Illinois University, University of California Los Angeles, University of Washington, Cornel University, Harvard University, dan Yale University.

Dengan mengusung tema debat “Indonesia Negara Maritim, bukan Agraris”, para peserta diberi kesempatan untuk mempresentasikan mengenai materi tersebut dalam waktu tiga menit, lalu peserta menjawab pertanyaan dari peserta lain dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Penilaian dalam lomba debat ini yaitu berdasarkan kriteria interpretasi, seni deklamasi dan kefasihan, struktur kalimat, sikap dan gestures.

Atase Pendidikan di KBRI Washington DC, Ismunandar, mengaku sangat kagum dengan para peserta lomba yang rata-rata baru belajar Bahasa Indonesia satu sampai dua semester, namun mampu menyampaikan pidato dan menjawab pertanyaan dengan baik.

Lomba ini merupakan kali kedua diselenggarakan setelah sebelumnya dilaksanakan di Yale University.

"Kualitas lomba terus meningkat yang mencerminkan bahwa minat dan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia di berbagai universitas di AS terus berkembang," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Okezone, Kamis (20/4/2017).

Dari 12 peserta debat Bahasa Indonesia tersebut, terpilih sejumlah pemenang dalam tiap katagorinya. Mahasiswa University of California Los Angeles, Claudia Natalie Gunawan berhasil menjadi pemenang untuk katagori Madya Tinggi, James Lowell Jackson dari Cornell University dan Leo Reich dari Northern Illinois University berhasil menyabet pemenang dalam katagori mahir dan Kevin Qualey dari Harvard University menjuarai perlombaan untuk katagori madya.