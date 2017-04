JAKARTA - Bahasa Indonesia terus berkembang di Amerika Serikat. Terhitung lebih dari 16 universitas di AS mengajarkan Bahasa Indonesia kepada mahasiswanya. Termasuk universitas papan atas seperti Yale University, Cornell University, Harvard University, University of California Berkeley dan University of California Los Angeles.

Untuk meningkatkan pembelajaran Bahasa Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC bekerjasama dengan Badan Bahasa Kemdikbud serta Consortium for the Teaching of Indonesia (COTI) menyelenggarakan pelatihan pembelajaran Bahasa Indonesia. Demikian dikutip dari siaran pers yang diterima Okezone, Rabu (19/4/2017).

Selain dosen dari universitas anggota COTI, para pengajar dari sekolah diplomat AS juga hadir. Bahkan masyarakat umum yang secara independen mengembangkan Bahasa Indonesia di Amerika Serikat juga turut hadir.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Ismunandar, menyampaikan acara ini merupakan wadah untuk saling berbagi praktik baik pembelajaran Bahasa Indonesia di berbagai universitas dan lembaga di AS, serta perkembangan pembelajaran Bahasa Indonesia di Tanah Air.

Ismunandar juga menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia di AS kini mulai mengadakan kelas-kelas Bahasa Indonesia untuk putra-putri diaspora Indonesia di AS.

Sekretaris Badan Bahasa, Prof Ilza Mahyuni, dan Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Prof. Emi Emilia., Ph.D, menyampaikan bahwa pengembangan Bahasa Indonesia di luar negeri merupakan salah satu program unggulan Badan Bahasa. Selain program penyusunan bahan ajar BIPA, akan ada juga fasilitas institusi penyelenggara BIPA dan penyiapan laboratorium Kebhinekaan Bahasa.