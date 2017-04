Jadi Orang Indonesia Pertama Miliki BMW i8, Sonny Teringat Tom Cruise

JAKARTA - Sonny Kastara Dhaniswara merupakan pemilik pertama sports car hybrid BMW i8 di Indonesia. Mobil yang dimilikinya merupakan edisi khusus karena hanya ada satu unit di Indonesia, yakni Protonic Red Edition.

Ternyata, Sonny sudah ingin memiliki i8 sejak pertama kali melihatnya pada 2014. Saat itu, i8 masih dalam bentuk mobil konsep.

"Sejak pertama kali saya melihat BMW i8 di tahun 2014, waktu itu masih mobil konsep, saya sudah mengatakan pada diri sendiri, pada saatnya nanti mobil konsep ini akan menjadi mobil produksi saya harus memilikinya," kata dia, saat penyerahan kunci i8 dari BMW Group Indonesia di Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Keinginan untuk memiliki bertambah lagi ketika mobil tersebut muncul di film 'Mission Impossible 4' yang dibintangi aktor ganteng Tom Cruise. Saat itu, Cruise menggunakan i8 model konsep yang diberi nama Vision Efficient Dynamic.

"Apalagi di film 'Mission Impossible 4' ada Tom Cruise mengendarai mobil ini. Saat itu saya mengatakan, saya memang tidak bisa seganteng Tom Cruise, tapi saya ingin mengendarai mobil yang sama. Dan saat ini saya merasa spesial karena Tom Cruise tidak punya BMW i8 Protonic Red Edition," tutur Sonny.

Sejak itu Sonny mengikuti perkembangan i8 sampai BMW memproduksi dan memasarkannya ke seluruh dunia. Mobil bertampang futuristis ini pertama kali diperkenalkan pada 2014 sebagai mobil konsep. Lalu pada 2016 model produksinya diluncurkan.

"Saya senang bisa menjadi konsumen yang telah memesan BMW i8. Apalagi yang saya terima ini adalah one and the only," pungkasnya.