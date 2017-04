JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menerima kunjungan kenegaraan dari Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) Michael Richard Pence. Dalam kunjungan kenegaraan ini, turut pula hadir Ibu Negara Iriana Joko Widodo dengan menggunakan kebaya merah dan Istri Wapres Pence, Karen.

Pertemuan akan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Nantinya, pertemuan ini akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan Teté-a-teté/veranda talk. Setelah itu, pertemuan akan ditutup dengan pernyataan pers bersama.

Pantauan Okezone, Kamis (20/4/2017), Wapres AS Michael Richard Pence tiba di Istana Merdeka sekira pukul 10.00 WIB. Turut pula hadir para pelajar dengan menggunakan pakaian daerah dalam acara penyambutan. Namun, kunjungan ini tidak disambut dengan upacara kenegaraan.

Usai turun dari mobil, Jokowi tampak berbincang dengan akrab bersama Wapres Pence. Dalam perbincangan ini, tampak Jokowi memanggil beberapa anak yang menggunakan pakaian adat daerah. Hal ini pun tampak menjadi bahan pembicaraan bagi kedua pimpinan negara.

Seperti diketahui, kunjungan ini terbilang istimewa bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia terpilih sebagai salah satu negara dalam kunjungan Wapres AS Mike Pence ke Asia kali ini selain Jepang dan Korea Selatan.

"Kunjungan Wakil Presiden AS ke Jakarta mencerminkan komitmen kami untuk melanjutkan kemitraan strategis yang telah kami miliki dengan Indonesia," kata Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr mengutip keterangannya dari laman Kedubes AS.

Selama kunjungannya, lanjutnya, Wapres Pence akan bertemu dengan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri senior serta pejabat pemerintah Indonesia. Wapres Pence juga akan bertemu dengan para pejabat senior ASEAN dan sejumlah diplomat.

"Dia akan berkesempatan mempelajari keragaman agama di Indonesia dan tradisi toleransi antaragama dari para pemuka agama di Indonesia," tutup Donovan.