NEW YORK – Kepolisian New York mengumumkan bahwa kematian hakim Muslim perempuan pertama Amerika Serikat (AS), Sheila Abduls-Salaam sebagai sebuah kejadian mencurigakan. Jasad Sheila ditemukan mengambang di Sungai Hudson pada Rabu pekan lalu.

Polisi belum mau berspekulasi saat jasad Sheila ditemukan pada 12 April. Namun, mereka mencatat bahwa tidak ada luka yang ditemukan di jasad perempuan berusia 65 tahun itu. Laporan media langsung berspekulasi bahwa Sheila melakukan bunuh diri akibat depresi yang kemudian dibantah pihak keluarga.

Namun, sepekan setelah kejadian itu, penyelidikan polisi mengungkap bahwa tidak ada indikasi Hakim Sheila melakukan bunuh diri atau perbuatan kriminal. Penyelidik kemudian mencoba memeriksa bukti baru dari rekaman kamera pengawas yang menunjukkan pergerakan terakhir Sheila.

“Saat ini, kami melihatnya sebagai kematian yang mencurigakan. Kami masih belum menemukan indikasi jelas terjadinya tindak kriminal, tetapi pada titik ini kami tidak yakin. Kami berharap ada yang bisa memberi informasi mengenai jam-jam sebelum dia menghilang, hal itu akan membantu kami mengetahui apa yang terjadi,” demikian disampaikan Juru Bicara Kepolisian New York, Stephen Davis, sebagaimana dilansir ABC7, Kamis, (20/4/2017).

Dalam video yang didapat kepolisian, terlihat sang hakim berjalan sendirian dari lingkungan tempat tinggalnya di Harlem ke arah Sungai Hudson pada Selasa, 11 April sekira pukul 20.00. Jasad Sheila baru ditemukan hanyut di Sungai Hudson pada Rabu, 12 April pukul 13.45.

Dengan adanya rekaman video itu, langkah berikutnya yang akan dilakukan polisi adalah menyisir area yang dilalui Sheila untuk mengetahui apakah ada seseorang yang melihatnya.

Sheila yang ditunjuk sebagai hakim pengadilan banding AS pada 2013 memulai kariernya di dinas hukum East Brooklyn sebagai asisten jaksa agung New York setelah lulus dari Barnard College dan Sekolah Hukum Columbia. Dia juga pernah menduduki sejumlah posisi di kehakiman termasuk menjadi hakim New York pada 1991, dan hakim mahkamah agung pada 1993.