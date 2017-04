SEOUL – Di tengah memanasnya keadaan di Semenanjung Korea, Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) mengadakan latihan militer gabungan. Latihan itu dilaporkan akan diadakan selama 11 hari dan dimulai pada Senin 17 April 2017.

Sebagaimana dikutip dari Independent, Kamis (20/4/2017) latihan gabungan yang dinamakan Operation Max Thunder itu melibatkan setidaknya 1.000 anggota tentara AS dan 500 tentara Korsel. Selain itu, latihan tersebut juga akan melibatkan kapal induk, pesawat jet serta alutsista lainnya milik kedua negara.

Komando Pasifik AS menyatakan, latihan gabungan Operation Max Thunder ditujukan untuk meningkatkan interoperabilitas antara pasukan AS dan Korsel. Latihan gabungan ini direncanakan berakhir pada 28 April 2017.

Di tengah perhelatan latihan tersebut, media Korut Rodong Sinmun mengeluarkan peringatan barunya terhadap AS dan Korsel. “Dalam kasus serangan pre-emptive super kuat (senjata nuklir) kita diluncurkan (maka) itu akan menghancurkan sepenuhnya serta segera menghapuskan bukan hanya invasi imperialis AS di Korsel dan wilayah sekitarnya tapi juga daratan AS dan mengubahnya menjadi debu,” tulis Rondong Sinmun.