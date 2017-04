JAKARTA - Ketua KPU RI Arief Budiman menyatakan, putaran dua Pilkada DKI 2017 berlangsung dengan baik. Sejak awal dibukanya tempat pemungutan suara (TPS) hingga saat ini proses demokrasi lima tahunan terpantau lancar.

"Kesimpulannya untuk putaran dua ini bukan hanya on schedule yaitu jadwalnya ‎pas, tetapi juga on the track semua proses dijalankan dengan baik," kata Arief di Jakarta, Rabu 19 April 2017 malam.

Ia berkata, putaran kedua Pilgub DKI Jakarta terlihat lebih tenang dan partisipasi diharapkan merangkak naik.‎ Untuk putaran pertama kemarin, Arief menyebut partisipasi masyarakat melampaui target KPU yakni 77,5%, meskipun secara nasional rata-rata belum melampaui target.

"Sehingga diharapkan di putaran kedua ini bisa capai target yang sama," ‎ujar dia.

‎Sekadar diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno meraup suara tertinggi ketimbang petahana. ‎