SERANG - Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten mengungkap peredaran narkoba jenis tembakau gorila dari tangan tiga remaja pengangguran. Hasilnya tiga paket tembakau gorila diamankan sebagai barang bukti.

Kasubdit III Dirresnarkoba Polda Banten AKBP Nahar mengatakan, pihaknya berhasil mengamankan tiga orang berinisial OA (19), AM (19) dan IR (18) di lokasi berbeda yakni di daerah Kaujon, Kota Serang dan Keramatwatu, Kabupaten Serang.

"Pelaku yang pertama kali diamankan dari informasi masyarakat yakni OA di daerah Kaujon, kemudian kita kembangkan, dan langsung bergerak mengamankan pelaku lainnya Am dan IR di Kramatwatu," kata Nahar, Kamis (20/4/2017).

Berdasarkan pengakuan tersangka OA, kata Nahar, dia mendapatkan tembakau gorila dari AM dengan harga per paketnya Rp200 ribu. Sedangkan AM mengaku mendapatkan barang dari seseorang berinisal G yang masih dalam pengejaran.

Saat ini, ketiganya masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolda Banten untuk penyelidikan lebih lanjut. Sebab, ketiganya diduga hanya sebagai pemakai yang berniat pesta.

Ketiganya diancam Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika junto Permenkes RI Nomor 2 tahun 2017.