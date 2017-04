Cuma 1 Unit di Indonesia, Apa Istimewanya BMW i8 Protonic Red Edition?

JAKARTA - BMW Group Indonesia mulai mengirim pemesanan sports car hybrid i8 ke konsumen di Tanah Air. Orang yang pertama yang memilikinya adalah Sonny Kastara Dhaniswara, seorang warga Jakarta.

Sonny mendapat i8 edisi khusus yakni Protonic Red Edition yang hanya ada satu di Indonesia. BMW memang hanya memberikan jatah satu unit edisi khusus ini di setiap negara.

Lalu, apa perbedaan antara i8 Protonic Red Edition dengan model standarnya? Ismail Ashlan, corporate communication specialist BMW Group Indonesia, menjelaskan warna merah yang diaplikasikan di bodi dan beberapa bagian interior mobil menggunakan cat khusus. Karena itu warna merah tersebut tidak akan bisa digunakan sembarang.

"Cat yang ada di bodi memiliki bahan khusus yang tidak dapat ditemukan di model lain dan hanya untuk i8 satu unit ini di Indonesia. Kalau melihat i8 warna merah seperti ini berarti hanya ada satu," jelas Ismail, di Jakarta, kemarin.

Warna merah berpadu serasi dengan roda 'W' spoke 20 inci berwarna abu-abu serta penyambung yang dipulas dengan aluminium doff. Pelek tersebut berbeda dengan yang digunakan pada i8 standar.

Perbedaan lain adalah lampu utama diperkuat dengan laser. Penggunaan laser memungkinkan daya jangkau lampu utama mobil menjadi lebih jauh yakni 600 meter, dibandingkan LED biasa. Meski pancaran cahayanya jauh, namun daya yang dibutuhkan lebih hemat hingga 30 persen. Sementara agar lebih ramah dengan pengguna jalan lain, lampu sudah dilengkapi dengan pengatur otomatis sehingga high beam bisa mati seketika jika ada obyek di depan yang mendekat.

Ke bagian interior, ada jahitan warna ganda berwarna merah dengan trim berbahan keramik serta serat karbon.

BMW i8 menggunakan kombinasi mesin bensin 1,5 liter sebagai penggerak roda belakang yang dipadukan dengan motor listrik di roda depan. Akselerasi dari 0-100 kilometer per jam dapat dicapai dalam waktu 4,4 detik. Di Indonesia, dalam kondisi standar BMW i8 dibanderol dengan harga Rp3,549 miliar off the road.