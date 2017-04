JAKARTA - Wakil Presiden Amerika Serikat (Wapres AS) Michael R Pence hari ini menuntaskan kunjungan resmi kenegaraannya di Indonesia. Usai menemui para pelaku bisnis di Indonesia, Wapres AS Mike Pence pun bertolak ke Sydney, Australia.

Dalam akun Twitter @VP, Mike Pence menyampaikan rasa terima kasih kepada Indonesia telah menerima kunjungannya selama dua hari.

"Saya amat menantikan upaya membangun kerjasama strategis kita," tulis Mike Pence.

Thank you Indonesia for a great visit. Looking forward to building upon our strategic partnership. Next stop Australia. #VPinASIA #VPinAUS pic.twitter.com/vMCv5jx1nA— Vice President Pence (@VP) April 21, 2017