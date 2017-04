MELIHAT sepintas judul dan warna sampul buku berjudul Going East, A Hands-on Expert Explains How to Effectively Build Your Business in East Asia ini, mungkin sempat terlintas dalam pikiran Anda bahwa buku itu membahas tentang pasar China. Apalagi, China kini telah menjadi raksasa dunia yang mungkin telah mengambil posisi Amerika Serikat sebagai lokomotif bisnis dunia.

Nyatanya, buku yang ditulis oleh Dr. Rudolf Tjandra yang sudah puluhan tahun menjadi praktisi bisnis ini tidak sekadar membahas pasar China, melainkan juga bisnis negara-negara Timur Jauh dan pasar ASEAN. Menurut Dr. Rudolf, perkembangan ekonomi negara-negara Asia Timur kini membuat kawasan ini menjadi yang paling sukses di dunia. Tidak hanya perusahaan-perusahaan di China, Hongkong, Macau, Taiwan, Jepang dan Korea Selatan yang berkembang, perusahaan-perusahaan di kawasan ASEAN juga tumbuh melesat.

Sebegitu menariknya pasar Asia, membuat banyak perusahaan mutinasional memanfaatkan peluang di Asia. Unilever, Nestle, Samsung, Lenovo, L’Oreal telah memperluas kantor regionalnya dan menjadikannya sebagai unsur penting dalam mengembangkan bisnis. Keberhasilan para pioner ini adalah prestasi, mengingat tidak setiap perusahaan multinasional berhasil ketika masuk ke pasar lokal.

Di sisi lain, dengan situasi pasar global didominasi oleh berbagai perusahaan multinasional, bagaimana perusahaan lokal juga mampu tumbuh dan berkembang meski tidak memiliki kekayaan sumber daya sebesar perusahaan multinasional yang juga pesaing mereka? Bagaimana perusahaan-perusahaan lokal itu mampu menghasilkan merek terkemuka, setidaknya untuk pasar dalam negeri?

Ramah Budaya Lokal

Keragaman budaya merupakan tantangan utama sekaligus peluang yang dihadapi perusahaan multinasional dan lokal dalam menerapkan strategi dan praktek pemasaran mereka.Apalagi, pasar Asia tergolong unik. Keunikan pasar Asia membuat perusahaan multinasional di bidang barang-barang konsumen (consumer goods) yang berhasil di Amerika Serikat atau Eropa, tidak lantas mengekspor model bisnis, produk dan rumus pemasaran mereka di kawasan Asia seperti Indonesia, Myanmar atau Thailand. Pasar yang berkembang tersebut berbeda dalam hal kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, perilaku ekonomi, sistem distribusi, kebutuhan dan perilaku konsumennya.

Sebagian besar produsen barang konsumsi yang mencoba menjual satu produk untuk seluruh dunia menemui kegagalan di pasar Asia.Contohnya Procter & Gamble (P&G) yang selama bertahun-tahun menjalankan bisnis diapers sekali pakai mereka seakan tanpa gairah. Penyebabnya adalah karena mereka menempatkan label ekonomi sebagai variabel utama dalam keputusan mengembangkan atau menghentikan bisnisnya. Karakteristik konsumen Indonesia adalah menginginkan barang-barang dengan harga murah tapi di sisi lain mereka tidak ingin menggunakan barang yang dicap murahan. Dalam situasi seperti itu, P&G lebih suka mengimpor produk diapers dan menjalankan kampanye pemasarannya di luar Indonesia.

Untuk menggarap pasar Indonesia dan negara Asia Timur tentunya membutuhkan pendekatan baru. Agar berhasil, dibutuhkan pemahaman karakter dan budaya konsumen Asia. Yang diperlukan di sini bukan sekadar pendekatan etik atau keilmuan, yang juga penting adalah pendekatan emic atau berdasarkan sudut pandang budaya. Keberhasilan pendekatan emic yang dilakukan Unilever dan kekuranggairahan P&G dalam memasarkan diapers menunjukkan kevalidan pendekatan emic. Unilever selalu membangun merek didasarkan pada akar budaya setempat. Itu juga yang dilakukan McD setelah beberapa tahun masuk ke pasar Indonesia dengan menambahkan nasi dan sambal pada menu yang ditawarkan.

Dalam buku setebal 215 halaman ini, berbagai pandangan yang dikemukakan Dr. Rudolf yang telah bertahun-tahun menekuni dunia pemasaran produk konsumen, menjadi penting dan perlu untuk dibaca oleh para praktisi yang ingin memperluas pasar poduknya di kawasan Asia Timur. Tak hanya para praktisi, para akademisi yang selalu ingin mengetahui perubahan yang terjadi di lingkungan pemasaran dan ekonomi pun memerlukan buku ini. Seperti diungkapkan Dato Ahmad Faizal Jaafar, Partner/Senior Consultant at Xchanging Asia Pacific Sdn Bhd, ketika mengomentari buku ini, “Going East memberikan perspektif kekinian dan pemikiran baru pada topik pasar masyarakat ekonomi ASEAN dan implikasinya pada semua pemimpin bisnis.”