JAKARTA - Aalborg University membuka kesempatan beasiswa bagi mahasiswa internasional yang ingin mengejar gelar PhD di Denmark. Beasiswa ini tersedia di Department of Business and Management. Sedangkan jurusan yang ditawarkan adalah di bidang Creativity and Business Model Innovation.

Beasiswa akan memberikan gaji sesuai dengan kesepakatan serta aturan yang berlaku. Bagi pelamar yang berminat, mereka harus memiliki gelar yang setara dengan Danish Master’s degree.

Tidak ada tes khusus dalam seleksi beasiswa ini. Meski begitu, pelamar wajib memiliki kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni. Pasalnya, mereka dituntut untuk menerbitkan jurnal internasional, ikut serta dalam konferensi, serta menuliskan tesis PhD dalam bahasa Inggris.

Pendaftaran beasiswa dilakukan secara online. Sejumlah dokumen yang harus disertakan, meliputi proposal proyek, motivation letter, CV, surat referensi, dan berkas pendukung lainnya.

Informasi dan tata cara pendaftaran lebih lanjut bisa dilihat di laman Aalborg University. Sementara batas akhir pendaftaran beasiswa, yakni sampai 20 JUni 2017.

Selamat mencoba!