JAKARTA - Jika kamu berencana untuk melanjutkan studi ke luar negeri, satu hal yang perlu kamu pikirkan adalah dengan memilih negara yang akan menjadi tujuan studimu. Di dunia ini ada beberapa negara dengan predikat sebagai negara paling bahagia di dunia.

Predikat tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kehidupanmu nanti di negara tersebut. Dinukil dari laman Top University, berikut ini daftar negara-negara dengan predikat paling bahagia sedunia yang bisa menjadi referensi studimu ke luar negeri.

Norwegia

Negara ini bukan hanya memiliki predikat sebagai negara paling bahagia di dunia, tapi negara ini juga dikenal sebagai salah satu negara paling murah dalam biaya pendidikan. Negara ini juga memiliki beberapa kampus terbaik di antaranya University of Oslo, University of Bergen sampai Norwegian University of Science and Technology.

Denmark

Selain itu, juga terdapat Denmark yang masuk dalam jajaran negara paling bahagia di dunia. Negara ini sendiri memiliki berbagai kota dan makanan yang begitu menarik. Selain itu, lima kampus di Denmark juga masuk dalam jajaran kampus terbaik dunia.

Islandia

Islandia juga masuk dalam daftar negara paling bahagia di dunia. Namun sayangnya kampus di Islandia belum masuk dalam jajaran kampus dunia, hanya ada kampus terbesar di Islandia yang bisa menjadi referensimu yakni Reykjavik University.

Swiss

Kamu bisa memilih Swiss ini sebagai salah satu destinasi studi ke luar negeri. Karena selain negara ini memiliki sejumlah kampus yang masuk dalam jajaran kampus kelas dunia, negara ini juga dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia.