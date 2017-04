Mercy Punya Hypercar Project One, Bagaimana dengan BMW?

SYDNEY - BMW dilaporkan tertarik untuk bermain di segmen hypercar hybrid. Selama ini pemain mobil supercepat itu didomonasi merek-merek spesial, seperti Ferrari, McLaren, dan Porsche.

Namun belakangan Mercedes Benz masuk ke dalam bursa dengan memperkenalkan hypercar-nya, Project One. Mobil itu mengambil basis mesin dari mobil Formula One (F1). Project One versi produksi akan dikirim ke konsumen pada 2019.

Dilaporkan media online Australia, Drive, President and Sales Marketing BMW Peter Quintus mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memiliki model konsep hypercar yang diperkenalkan pada 2015, yakni M1 Hommage.

"Ada dua faktor yang bisa mewujudkannya, yaitu kemampuan kami dalam membangunnya serta investasi. Kami akan suka untuk membuatnya (hypercar) dan para insinyur kami juga akan suka. Tapi harus ada uang untuk membuatnya. Kami sudah punya model konsepnya," kata Quintus.

Namun, M1 Hommage bukan satu-satunya hypercar yang dikembangkan merek Bavarian itu. BMW diketahui juga sedang mengembangkan mobil bertenaga 750 hp berpenggerak hybrid bekerja sama dengan McLaren.

Saat ini BMW memiliki sports car hybrid i8. Versi roadster dari i8 akan diluncurkan pada 2019. Diperkirakan i8 roadster akan mengalami peningkatan tenaga menjadi sebesar 372 hp serta mengalami pembaruan suspensi yang meningkatkan handling-nya.