CALABAR – Setidaknya tujuh pendukung klub sepakbola Manchester United tewas setelah tersengat kabel listrik yang putus dan jatuh menimpa mereka. Peristiwa itu terjadi di kota Calabar, Nigeria saat para fans menyaksikan tim kesayangan mereka berlaga melalui layar kaca.

Diwartakan BBC, Sabtu (22/4/2017), kabel tegangan tinggi tersebut jatuh menimpa gubuk yang dipenuhi para penonton yang menyaksikan laga Liga Eropa antara Manchester United melawan Anderlecht. Sedikitnya 30 orang dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans dan polisi yang tiba di tempat kejadian.

Saksi mata mengatakan mendengar suara ledakan besar dari transformator listrik yang menyebabkan kabel jatuh. Atap gubuk yang terbuat dari seng membuat listrik semakin mudah dialirkan ke dalam gubuk.

Salah satu saksi mata mengatakan dia menemukan setidaknya 16 mayat di lokasi kejadian.

Our thoughts go out to the United fans, their friends and families affected by the tragedy in Calabar, Nigeria, yesterday. pic.twitter.com/WGnHAxpjMV— Manchester United (@ManUtd) April 21, 2017