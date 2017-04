JAKARTA – Tulisan Allan Nairn yang berjudul "Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar" yang di tayangkan media online pada Rabu 19 April 2017 ditanggapi santai oleh Pangglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Menurut Gatot, apa yang ditulis Allan Nairn di media online tersebut tidak lah benar alias hoax.

"Saya tidak akan menanggapi. Karena terlalu kecil untuk saya tanggapi. Itu kalau hoax ngapain harus tanggapi," ujarnya di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (22/4/2017).

Menurut Gatot, bila Mabes TNI meladeni tulisan tersebut sama saja berkelahi dengan orang gila.

"Sama aja sekarang begini kamu mau berkelahi sama orang gila mau menang juga kamu dibilang gila, mau kalah juga dibilang gila itu aja," tutupnya.

Seperti diketahui, tulisan investigasi Allan Nairn merilis sebuah artikel yang menyebut sejumlah perwira aktif, dan purnawirawan TNI menggunakan demonstrasi anti-Ahok guna melengserkan Presiden Joko Widodo.

Artikel tersebut berjudul Trump’s Indonesia allies in bed With ISIS-backed militia seeking to oust elected president dan dilansir situs The Intercept pada Rabu 19 April 2017.