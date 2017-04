JAKARTA - Sejumlah pelajar Indonesia kembali menorehkan prestasi di ajang International Conference of Young Scientist (ICYS) 2017 di Jerman. Tim Indonesia berhasil meraih satu medali emas, dua medali perak, dan dua special award dalam kompetisi penelitian ini.

Mereka adalah Fira Fatmasiefa dan Bramasto Prasodjo. Siswa Chanda Kusuma School, Medan, itu berhasil meraih medali emas. Keduanya meneliti terkait Braille Learning Algorithm Research Computer Science yaitu cara memformalkan tata belajar huruf braille ke dalam komputasi.

Peserta lainnya yakni Alfian Sulung Budi yang merupakan siswa SMA Saint Angela Bandung. Ia berhasil meraih medali perak dengan mengangkat penelitian terkait akustika musikal sasando.

Sementara Nicholas Patrik yang merupakan siswa SMP Cita Hati Surabaya berhasil menyabet medali perak di kategori best scientific poster mathematics yang mengusung tema 'New Model of Complex Plan with Clyndrical Grap'.

Tim dari Indonesia lainnya yakni Sabrina Sabila dan Gusti Salsabila yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Sampit Kalimantan Tengah. Ia berhasil meraih Special Award Life Science dengan penelitiannya terkait riset tanaman dayat tradisional kalapa.

Selain itu, Kartika Pertiwi meraih Best Poster Research terkait arsitektur pohon untuk pencegahan erosi. Siswa asal SMA Negeri 2 Wonosari ini berhasil meraih medali perak. Kemudian ada Carissa Setiawan Ichtus School yang meraih medali perak dengan poster risetnya tentang limbah industri ikan.

Selamat kepada para pelajar Indonesia yang sudah mengharumkan nama bangsa!