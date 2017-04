LONDON - Melihat beberapa orang membawa anjing atau kucingnya jalan-jalan merupakan pemandangan yang umum. Namun seorang pria yang tak disebutkan namanya ini mampu menarik perhatian banyak orang saat mengajak hewan peliharaanya jalan-jalan.

Pasalnya pria tersebut membawa hewan yang sangat tidak biasa yaitu seekor burung raksasa atau burung unta. Sontak para pejalan kaki yang melihat hal itu menjadi terheran-heran. Akibatnya sang pemilik burung unta itu tak bisa berjalan-jalan dengan tenang.

Pria itu harus berhenti sesaat dari aktivitas jalan-jalannya ketika sekelompok pemuda menanyakan tentang hewan kesayangannya itu. Momen tersebut terekam dalam sebuah video berdurasi 29 detik.

Hahahahahahaha can't believe this video. This world gets worse and worse ?? pic.twitter.com/vSi0Fy1duc— Jack Morris (@jackmorriss12) April 22, 2017