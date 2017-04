PEKANBARU - Sepasangan mahasiswa dari salah satu kampus di Riau ditangkap polisi. Hal tersebut lantaran keduanya nekat berbisnis narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 12 kilogram ganja.



Keduanya berinisial R (22) dan MY (21). Selain menangkap kalangan terpelajar ini, pihak kepolisian dari Polsek Bukit Raya Pekanbaru juga menangkap bandarnya, As alias Harun.



"Mereka ditangkap karena keresahan masyarakat kalau tempat kos mereka sering dijadikan transaksi narkoba,"ucap Kabid Humas Polda Riau Kombes Guntur Aryo Tejo Sabtu (22/4/2017).



Setelah mendapat laporan warga, pada 20 April 2016, polisi mengerebek kos tersangka R yang ada di Jalan Karya III. Dari sana polisi mendapat puluhan paket ganja.



Dari pengakuan H, ia berbisnis ganja bersama pacarnya MY. Polisipun begerak ke kos mahasiswi ini di Jalan Karya I. Disana kembali ditemukan paket ganja.



Dari keterangan kedua mahasiswa itu diperoleh keterangan ganja itu didapat dari Harun. Polisi yang melakukan pengembangan mengerebek di Jalan Garuda Sakti. Dari sana kembali ditemukan ganja dengan jumlah yang lebih banyak.



"Pengakuan mereka, ganja itu didapat dari bandar besarnya di Aceh dan dikirim melalui jalur darat," tukasnya. (sym)