JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, tulisan Allan Nairn yang berjudul "Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar", tidak bisa dipertanggungjawabkan dan hanya membuat kebisingan baru di Indonesia.

"Itu tidak bisa dipertanggung jawabkan. Kalau ada kospirasi, yang memang sengaja memanfaatkan dia untuk membuat kebisingan di Indonesia itu bisa dipastikan," kata Dahnil saat berbincang kepada Okezone, Senin (24/4/2017).

Namun, kata dia, pemerintah harus mewaspadai adanya motif lain dari penulisan jurnalis asal Amerika Serikat itu.

"Cuma kemudian ada motif-motif lain, dan motif itu yang harus di waspadai pemerintah Indonesia, dan jangan di telan mentah-mentah. Dasar pembenaran tidak dipertanggungjawabkan, itu membuat kebisingan baru," pungkasnya.

Seperti diketahui, tulisan investigasi Allan Nairn merilis sebuah artikel yang menyebut sejumlah perwira aktif, dan purnawirawan TNI menggunakan demonstrasi anti-Ahok guna melengserkan Presiden Joko Widodo.

Artikel tersebut berjudul Trump’s Indonesia allies in bed With ISIS-backed militia seeking to oust elected president dan dilansir situs The Intercept pada Rabu 19 April 2017.