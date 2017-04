JAKARTA - Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Muhyiddin Junaidi mengatakan, bahwa tulisan Allan Nairn yang berjudul "Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar" merupakan tulisan tendensius yang sangat bertentangan dengan fakta di Indonesia.

"‎Pertama-tama bahwa pendapatnya sama sekali tidak benar dan pendapat itu berlawanan dan sangat tendensius dan dia tidak paham perpolitikan di Indonesia," kata Muhyiddin kepada Okezone, Senin (24/4/2017).

M‎uhyiddin menilai, tulisan tersebut sengaja dimuat guna kepentingan putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, media internasional kerap mengarahkan pemberitaan bahwa kemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno merupakan kemenangan kelompok radikal di Ibu Kota.

"Padahal yang bergabung dengan Anies-Sandi merupakan kelompok heterogen. Semua golongan mendukung Anies-Sandi," bebernya.

Ia menambahkan, tulisan investigasi Allan Nairn bukan sesuatu yang baru lantaran kerap dimuat menjelang perayaan pesta demokrasi di Tanah Air. ‎Muhyiddin menuturkan, bahwa tulisan jurnalis asal Amerika tersebut senagaja ditulis untuk memecah belah persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Apa yang ditulis jurnalis Amerika itu bukan sesuatu yang baru. Karena bagi dia apabila kemenangan umat Islam biasanya dikatakan kemenangan kelompok intoleran," tandasnya.

Seperti diketahui, tulisan investigasi Allan Nairn merilis sebuah artikel yang menyebut sejumlah perwira aktif, dan purnawirawan TNI menggunakan demonstrasi anti-Ahok guna melengserkan Presiden Joko Widodo.

Artikel tersebut berjudul Trump’s Indonesia allies in bed With ISIS-backed militia seeking to oust elected president dan dilansir situs The Intercept pada Rabu 19 April 2017.