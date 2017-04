JAKARTA - Ilmu sosial dan manajemen saat ini sedang naik daun di kalangan mahasiswa, baik di level sarjana maupun pascasarjana. Tak heran, berbagai beasiswa kuliah di kampus top dunia untuk bidang tersebut banyak diperebutkan oleh mahasiswa dari berbagai negara.

Berdasarkan pemeringkatan terbaru dari QS World University Rankings by Subject 2017, kampus-kampus di Amerika Serikat (AS) mendominasi 10 besar perguruan tinggi terbaik di bidang ilmu sosial dan manajemen. Di peringkat pertama, ada Harvard University. Kemudian kampus AS lainnya, yakni University of Cambridge berada di urutan kelima.

Peringkat keenam dan ketujuh secara berurutan ditempati oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan University of California, Berkeley (UCB). Sedangkan Yale University berada di posisi kesembilan.

Pada ranking 10 besar terbaik, kampus-kampus Inggris juga tak kalah saing dengan tiga peringkat berturut-turut, yaitu University of Oxford di urutan kedua, London School of Economics and Political Science (LSE) di urutan ketiga, serta University of Cambridge di urutan keempat.

Dua kampus lainnya yang dinilai baik dalam rumpun ilmu sosial dan manajemen justru datang dari negara Asia. Keduanya adalah National University of Singapore (NUS) Singapura yang menempati posisi kedelapan dan The University of Tokyo di peringkat kesepuluh.

Secara keseluruhan, ada 87 perguruan tinggi AS yang masuk dalam jajaran top kampus kelas dunia. Di mana pada bidang ilmu sosial dan manajemen ini ada lima kampus masuk 10 besar, dan 22 institusi lainnya masuk 100 besar terbaik dunia 2017.