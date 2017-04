JAKARTA - Pelajar internasional yang ingin kuliah di luar negeri biasanya melirik bidang bisnis, ilmu sosial, teknik, kedokteran, dan sejumlah jurusan populer lainnya. Sedangkan bidang ilmu lain, seperti pertanian atau agribisnis yang berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup manusia justru kurang diminati.

Perlu kamu ketahui, sejumlah kampus, baik di Australia mupun di Amerika justru unggul di bidang agribisnis, lho. Mau tahu apa saja? Simak ulasannya berikut ini, dinukil dari Asian Correspondent, Senin (24/4/2017).

1. School of Agriculture and Food Sciences, University of Queensland, Australia

University of Queensland termasuk 50 kampus terbaik di dunia. Mahasiswa pertanian di kampus ini akan diberi pengetahuan mencakup penelitian pertanian mutakhir, agribisnis, makanan, tanaman, tanah, serta hewan. Lulusan pertanian nantinya akan mengerti bagaimana menerapkan strategi pemasaran di sektor pertanian secara luas. Mereka tak hanya belajar teori, tetapi juga akan praktik langsung.

2. Faculty of Land and Food Systems, University of British Columbia (UBC), Kanada

Lulusan program ini akan memilki pengetahuan guna menjawab masalah global, yakni soal ketahanan pangan. Mahasiswa akan memahami pentingnya strategi pembelajaran interdisipliner sehingga menghasilkan individu yang percaya diri dan berpikiran global. Saat ini Faculty of Land and Food Systems UBC juga sedang mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

3. Department of Agricultural Sciences, Lincolyn University, Selandia Baru

Penelitian mengenai pertanian di kampus ini sudah terkenal dan diperhitungkan dunia. Departemen akan memberikan pengajaran dan penelitian yang berkualitas dalam bidang ilmu tumbuhan dan hewan, serta produksi tanaman dan peternakan. Lulusan pertanian Lincoln unggul berkat pengetahuan mereka yang komprehensif ditambah dengan pengalaman nyata dalam bidang ini.

4. College of Agriculture and Live Sciences, Texas A&M University, Amerika Serikat (AS)

Kampus ini mengajarkan sistem produksi dan pengolahan pertanian berdasarkan prinsip sains dan ekologi terkini untuk melestarikan lingkungan sambil meningkatkan ketahanan pangan. Dengan berbagai program studi yang tersedia, bidang pertanian di kampus ini dikenal unggul, terutama untuk menyembuhkan penyakit tanaman genetik, menjamin keamanan nilai gizi, serta mengelola kelimpahan pasokan makanan.