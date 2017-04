JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut wartawan investigatif asal Amerika Serikat Allan Nairn tak mengerti tentang Indonesia. Hal ini menyikapi tudingan Allan Nairm melalui artikelnya terkait adanya upaya makar terhadap Presiden Joko Widodo yang disadur salah satu media online di Indonesia.

"Jadi Allan Nairn ini bukan ahli Indonesia, tidak mengerti Indonesia dan ngomongnya ngawur aja," ucap Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/4/2017).

Diketahui tulisan Allan Nairn menyebut bahwa rencana makar di Indonesia juga diduga melibatkan petinggi militer. Artikel berjudul Trump's Indonesian Allies in Bed with ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President pertama kali diterbitkan lewat situs The Intercept dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia atas seizin Allan Nairn.

Nairn menulis bahwa salah satu faktor terkait upaya makar itu adalah karena pemerintahan Jokowi yang memberikan ruang kepada korban Tragedi 1965 dengan digelarnya simposium pada April lalu. Simposium itu menghadirkan para keluarga korban Tragedi 1965.

Nama Ketua Umum Prabowo Subianto dan Fadli Zon disebut-sebut sebagai pihak yang terlibat dalam upaya makar ini. Terkait hal itu Fadli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku bisa saja melaporkan Alan Nairm ke polisi bila memang benar tulisan artikel tersebut terbukti ngawur.

"Kalau yang sekarang itu juga menurut saya ngawur. Bisa saja saya laporkan," tegas Fadli.