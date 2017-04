JAKARTA - Dini hari tadi ‎tawuran antar dua kelompok warga di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, dibubarkan paksa dengan gas air mata oleh pihak kepolisian.

Bahkan, Kanit Reskrim Polsek Kramat Jati AKP Erwin Pakpahan menceritakan singkat kejadian tawuran dini hari itu sambil terbatuk-batuk lantaran terkena asap gas air mati di tempat kejadian perkara (TKP).

"(Sambil batuk) sorry, sorry, bau gas air mata nih. Iya (tawuran lanjutan dari tawuran sore hari)," kata Erwin saat dikonfirmasi via telepon oleh Okezone, Selasa (25/4/2017) dini hari.

Ia mengatakan, dua kelompok warga yang terlibat bentrok ini berhasil dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian, meskipun tembakan gas air mata terpaksa dilontarkan.

"Iya, ini baru kelar," ujar dia.

Akun Twitter @TMCPoldaMetro memberikan informasi bahwa jelang tengah malam terjadi tawuran di Jalan Dewi Sartika. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati bila hendak melewati ruas jalan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, dua pemuda menajdi korban dalam tawuran yang terjadi pada sore, Senin 24 April 2017. Tawuran itu melibatkan warga Jalan Budhi Asih dengan warga Jalan Batalyon Siliwangi (BS).

Tawuran ini diduga karena dipicu karena adanya dendam lama antara dua kelompok warga tersebut. Kedua kubu saling lempar batu, petasan dan senjata tajam berupa celurit serta parang.

Akibatnya, dua warga menjadi korban dari insiden ini. Korban pertama bernama Albert Jhon Daniel (19). Ia mengalami luka bacok di kepala depannya, bahkan parang panjang masih menancap di kepalanya.

Korban kedua mengalami luka di bagian kaki kanannya. Kini kedua korban sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk mendapatkan perawatan medis.‎