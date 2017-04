JAKARTA - Yayasan Bandungwangi menggelar sosialisasi diseminasi hasil analisis situasi hak anak (ASHA) di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Direktur Yayasan Bandungwangi Endang Supriyati mengatakan sosialisasi ini digelar karena masih banyak ditemukan eksploitasi seksual dan komersialisasi anak (ESKA) di lingkungan masyarakat serta tidak mendapatkan haknya.

"Anak adalah calon generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya," ucap Endang kepada Okezone di Hotel Maxone, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (25/4/2017).

Ia menerangkan, pihaknya selama ini sudah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan, seperti kecamatan, kelurahan, perwakilan masyarakat, kelompok anak, RPTRA di wilayah Jakarta Utara dan Timur. Lalu menghasilkan sebuah analisis hak anak berupa kegiatan dari program Down to Zero yang menekan angka ESKA sampai titik nol.

"Kami (Bandungwangi) selama ini tidak berjalan sendiri dengan bekerja sama dalam melakukan program Down to Zero untuk menekan angka ESKA sampai titik nol di dua wilayah tersebut," tambahnya.

Dalam pencegahan tindakan ESKA, Yayasan Bandungwangi membangun model berbasis masyarakat dan terintegrasi dalam bentuk fungsi mengikuti kegiatan di RPTRA wilayah tersebut.

Endang melanjutkan, untuk mengungkap faktor penyebab dan pemetaan zona wilayah rawan ESKA, Yayasan Bandungwangi memiliki proses yang sangat tidak mudah.

"Untuk mengungkap ESKA, kami melewati proses yang tidak mudah, tetapi pada akhirnya para orangtua, masyarakat, dan pemerintah setempat memiliki kesadaran untuk mendengarkan secara langsung keterangan dan kesaksian dari anak-anak atas bahaya di lingkungan mereka yang berpotensi memengaruhi proses tumbuh kembangnya anak," jelas dia.

Endang menambahkan, fakta dari hasil analisis tersebut sangatlah perlu disebarkan dan diketahui oleh semua pihak, khususnya pemerintah, sehingga makin banyak yang mau berperan memerangi ESKA.