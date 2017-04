JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) terus melebarkan kerja sama internasional dengan berbagai kampus kelas dunia. Kali ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS menggandeng Harvard University USA dan RUDN University Moscow Rusia untuk mengembangkan riset.

Kerja sama dilakukan melalui pembentukan pusat penelitian bersama, yaitu International Center for Emerging Markets Research (ICEMR). Pusat penelitian di RUDN University Moscow ini sudah secara resmi diperkenalkan kepada publik di Harvard Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University Amerika Serikat (AS).

Scientific Director dari ICEMR, Prof Bruno Sergi mengungkapkan, aktivitas riset dan akademis akan diperkuat oleh enam orang Nobel Laureates, yaitu James J Heckman, Daniel McFadden, Robert F Engle, Christopher A Sims, Lars Peter Hansen, dan Angus Deaton.

"Sedangkan FEB UNS dipercaya menjadi koordinator untuk salah satu working group di dalam pusat penelitian itu," tutur Dekan FEB UNS, Hunik Sri Runing Sawitri, dikutip dari laman UNS, Selasa (25/4/2017).

Pusat penelitian itu, lanjut dia, adalah Working Group on Financial Development and Financial Stability. Sementara yang ditunjuk menjadi ketua pada working group tersebut, yakni dosen FEB UNS, Irwan Trinugroho.

Hunik menambahkan, kerja sama yang dibangun dengan kampus AS dan Rusia merupakan permulaan yang baik bagi FEB UNS. "Ini membuktikan bahwa FEB UNS, khususnya dalam riset telah mulai mendapatkan pengakuan di level internasional," tukasnya.