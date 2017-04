Mobil-Mobil Baru yang Akan Meluncur di IIMS 2017

JAKARTA - Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 resmi dibuka hari ini, Kamis (27/4/2017). Setidaknya ada 17 merek mobil yang akan berpartisipasi di pameran automotif yang berlangsung sampai 7 Mei, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Beberapa di antaranya sudah jauh-jauh hari menyatakan akan meluncurkan produk baru di hari pertama IIMS 2017.

Berikut ini daftar mobil-mobil baru yang akan melucur:

1. Kia

Memanfaatkan IIMS PT Kia Mobil Indonesia (KMI) akan meluncurkan satu produk baru di segmen hatchback yaitu all new Rio.

2. Mercedes Benz

Di samping memamerkan produk yang saat ini dipasarkan, PT Mercedes Benz Distribution Indonesia juga akan meluncurkan tiga produk baru. Ketiganya adalah Mercedes Benz new E Class, new GLC Coupe, dan new AMG C 43 Coupe.

3. Mitsubishi

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales (MMKSI) selaku agen pemegang merek (APM) kendaraan penumpang dan kendaraan niaga ringan Mitsubishi akan memajang 10 produk. Beberapa di antaranya merupakan model baru seperti Pajero Sport local production, Triton model 2017, dan Triton 4x2.

4. Audi

PT Garuda Mataram Motor (GMM) agen pemegang merek mobil Audi di Indonesia kembali berpartisipasi dalam IIMS tahun ini. Pada kesempatan ini Audi akan memboyong satu produk baru yaitu all new A5 Coupe.

5. BMW

BMW Group Indonesia akan meluncurkan BMW 740Li with Remote Control Parking. BMW 740Li merupakan varian termewah BMW Seri 7 di Indonesia yang kini dirakit secara lokal di BMW Production Network 2, Sunter. Sedan mewah ini disempurnakan dengan fitur terdepan seperti Executive Lounge Seating, Parking Assistant, serta yang pertama di Indonesia, Remote Control Parking.

6. Tata Motors

PT Tata Motors Distribusi Indonesia (TMDI) APM kendaraan Tata Motors di Indonesia memastikan keikutsertaannya di IIMS dengan memajang beragam produk unggulan. Setidaknya ada dua produk baru yang bakal meluncur yaitu pikap Super Ace dan Tata Xenon RX.

Selain melakukan peluncuran produk baru, semua APM yang berpartisipasi di IIMS menggelar acara khusus guna memeriahkan suasana pameran. (san)