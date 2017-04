BARACK Obama lengser dari jabatan presiden Amerika Serikat (AS), Januari lalu. Tiga bulan kemudian, ia muncul kembali di hadapan publik.

Penampilan perdana Barack Obama mengambil tempat di Universitas Chicago. Ia terlibat dalam sebuah diskusi di tempat ia sebelumnya bekerja ini.

"Thank you!" kata Obama.

Di depan para mahasiswa dan mereka yang baru lulus dari kampus Universitas Chicago itu, mantan presiden Barack Obama kembali menjadi sorotan bersama beberapa pemimpin muda yang pekerjaan dan latar belakang mereka menggaungkan apa yang dilakukan Obama ketika ia bekerja untuk masyarakat di bagian selatan Chicago.

"Pertama kali saya ingin menyatakan bahwa bukan saya yang menyebabkan dunia hiruk-pikuk," ujarnya.

Alih-alih bicara tentang masa lalunya, Obama memusatkan perhatian pada bagaimana karier barunya sebagai mantan presiden, dan Yayasan Obama atau Obama Foundation yang baru dibentuknya, yang bisa membantu generasi selanjutnya para penggerak masyarakat.

Pakar ilmu politik di Universitas Chicago, Mark Hansen mengatakan, "Saya rasa yang ingin dikatakannya adalah sekali menjadi penggerak masyarakat, orang akan selalu melakukan pekerjaan itu."

Mark Hansen menambahkan aspirasi Obama setelah menyelesaikan jabatannya mengambil tema besar kampanye yang sangat berhasil, yaitu "Harapan" dan "Perubahan", yang membantu menyemangati para pemilih.

"Saya kira niatnya adalah memberi dorongan tentang layanan masyarakat pada anak muda, dan khususnya pada anak muda yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung, yang suaranya kadang-kadang tidak didengar," tambah Hansen.

Mereka adalah anak-anak muda yang dibantu Jahmal Cole lewat LSM miliknya "My Block, My Hood, My City" yang membantu anak-anak muda dari komunitas yang terisolasi dengan memberi mereka kesempatan melihat kota dan dunia yang lebih besar di sekeliling mereka.

Cole mengatakan upayanya menarik perhatian Obama Foundation yang memberinya undangan untuk menghadiri diskusi itu.

"Saya seorang penggerak masyarakat, jadi saya selalu senang belajar dari Obama," katanya.

Tentu saja Cole ingin bekerjasama dengan Obama Foundation dan berharap hal itu bisa lebih banyak membantunya mencapai tujuan-tujuannya.

"Saya kira Obama akan menggunakan yayasan ini untuk memberdayakan orang yang melakukan pekerjaan besar, terutama para penggerak masyarakat. Seringkali kami menemui kesulitan untuk memperoleh sumber daya. Saya kira Obama Foundation memiliki hubungan ini dan akan mendukung kami dengan sumber daya yang dimilikinya, dan ini hal yang sangat luar biasa," imbuh Cole.

"Satu hal terpenting yang bisa saya lakukan adalah membantu sebisa mungkin untuk mempersiapkan generasi kepemimpinan berikutnya, guna mengambil tongkat kepemimpinan dan mencoba untuk mengubah dunia," ujar Obama.

"Ini hanya langkah awal untuk membentuk warisan Obama, dan saya kira apa yang dilakukannya mengisyaratkan arah yang diinginkannya, tetapi saya juga menilai ia ingin menyorot bentuk sumbangsih bagi masyarakat yang bisa dilakukannya sebagai bekas presiden," kata Hansen.

Sumbangan-sumbangan masih terus membentuk komunitas, dan yang terutama paling dikenang di pemukiman di bagian selatan Chicago di mana mantan presiden itu pernah tinggal dan akan menjadi lokasi Museum dan Perpustakaan Kepresidenan.