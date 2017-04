TANGERANG SELATAN - Program One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK-OCE) yang diusung pasangan Sandiaga Uno-Anies Baswedan membuat para staf pengajar dan siswa Al-Azhar BSD terpincut dengan konsep kewirausahaan itu.

Mereka pun mengundang Sandiaga Uno untuk menjadi pembicara dalam kuliah umum (Stadium General) yang di helat di Auditorium SMA Al-Azhar, Jalan Puspita Raya Nomor 2, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (26/4/2017) siang.

"Siswa Al-Azhar ini kan rata-rata kalangan menengah keatas, jadi banyak yang bercita-cita menjadi wirausahawan. Salah satu yang kami bekali adalah, tentang teori-teori dan praktisi yang bisa memotivasi mereka untuk memahami Entrepreneurship, termasuk tokoh yang kami undang ini, pak Sandiaga, beliau punya konsep bagus, OK OCE itu," kata Noor Khoiruddin, Kepala Sekolah Al-Azhar kepada Okezone.

Sementara, Sandiaga Uno dalam kuliah umumnya dihadapan ratusan siswa-siswi SMA Al-Azhar membeberkan, beberapa kiat dan cara untuk memulai kewirausahaan.

Diantaranya adalah, dengan meningkatkan prestasi di sekolah, menguasai soft skills, perluas jaringan dan wawasan, update pengetahuan digital, pelajari skill media online, dan terakhir jangan pernah takut dengan kegagalan.

"Kita harus menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Maka nya, dalam program OK OCE, kami menggandeng beberapa pihak agar tamatan sekolah itu langsung dapat magang, sehingga bisa berkembang, tujuannya untuk mengasah potensi entrepreneur mereka," jelasnya.

Dalam program OK OCE dijelaskan tentang bagaimana cara mencetak wirausahawan baru yang ditujukan untuk memihak kepada pengusaha kelas bawah, UMKM, dan pengusaha baru.

Adapun fokus dari program tersebut menyasar pada 5 hal, yaitu pertama pemberian modal dan pendampingan usaha. Kedua, pelatihan oleh pengusaha sukses, yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pendampingan, Ketiga, garansi inovasi bekerjasama dengan swasta. Keempat, lulusan SMK langsung dapat kerja, dan Kelima, kredit khusus untuk ibu-ibu.