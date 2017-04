HALAMAN Balai Kota DKI Jakarta hari ini, Rabu (26/4/2017), tengah penuh dengan bunga-bunga. Bukan, bukan karena Pemerintah Provinsi DKI bikin taman bunga, melainkan karena saking banyaknya karangan bunga yang terkirim dan diletakkan di halaman.

Sekira 1.000 karangan bunga memenuhi halaman Balai Kota yang bertuliskan kata-kata serupa tapi tak sama. Serupa karena bertuliskan kata-kata ucapan terima kasih dan kepedihan karena belum bisa move on pasca-Pilkada DKI.

Di putaran kedua Pilkada DKI, pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat terbilang kalah telak oleh pasangan penantang Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno. Pun begitu, Ahok masih akan berstatus Gubernur DKI setidaknya sampai 6 bulan ke depan di mana masa jabatannya habis.

Kembali ke soal ribuan karangan bunga, ada yang ganjil jika menilik lebih dekat. Betapa tidak, pengirim-pengirimnya enggak ada tuh yang pakai nama asli dan seolah-olah seperti dagelan atau lelucon saja. Aneh, kan?

Karangan-karangan bunga itu bentuknya beraneka macam. Mulai buket, standing flower, hingga papan karanga bunga. Mayoritas pengirimnya juga menuliskan dengan berbagai identitas unik.

Seperti ‘Super-Moms Bintaro’, ‘Grup Beties’, ‘Grup Sos’, ‘Oneng Group’, ‘Ibu-Ibu Cantik DKI’, hingga Pengagum Badja. (Baca: 1.000 Karangan Bunga untuk Ahok-Djarot Penuhi Balai Kota)

Karangan bunga itu, disebutkan Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri dan Daerah Pemprov DKI Muhammad Mawardi, sudah mulai berdatangan sejak Senin 24 April, walau pada 19–20 April juga sedianya sempat ada karangan bunga untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI petahana itu.

“Sampai sekarang (Rabu 26 April) jumlah karangan bunga yang kami terima sudah mencapai 1.000 buah. Kami terus mendata karena sampai sekarang juga masih terus berdatangan,” terang Mawardi di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/4/2017).

“Kami juga belum tahu (dari mana sumbernya). Nanti ke depannya karangan bunga ini tindak lanjutnya nanti seperti apa. Kami masih tunggu perintah,” tandasnya singkat.

Berikut beberapa kalimat “gagal move on” yang tertorehkan di berbagai karangan bunga tersebut:

“Terima Kasih Pak Ahok-Djarot atas Peluh Keringat yang Tercurah Buat Jakarta. Dari Kami yang Patah Hati Ditinggal saat Lagi Sayang2nya”

“Satu Kekalahan Seribu Bunga Merekah. Terima Kasih Ahok!”

“Hanya kalian di hati kami… tak akan pernah tergantikan.”

“Bapak Ahok-Djarot, kalau aku disuruh untuk melupakanmu, aku mau ke kelurahan dulu. Minta surat keterangan tidak mampu.”

“Oh Tuhan, Kucinta Basuki, Kusayang Tjahaja, Rindu Purnama, Inginkan Badja.”

Enggak cuma karangan bunga, nada-nada gagal move on juga terekspresikan dalam sebuah kue dengan hiasan miniatur Ahok-Djarot plus karakter kartun ikan Nemo dan Dory dari film animasi garapan Disney-Pixar ‘Finding Nemo’.

Kue itu diberikan sebuah keluarga yang sengaja ingin bertemu Ahok di Balai Kota yang juga disertai tulisan: “Dear Pak Ahok. You’ll Forever be Our Nemo as Dory Said Just Keep Swimming.”

Usai menerima kue tersebut dan berterima kasih, Ahok sempat berfoto singkat sebelum harus pamit karena mesti menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 yang juga akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Terhadap semua kiriman yang sejatinya belum jelas pengirimnya itu, setidaknya Ahok mengucapkan rasa terima kasihnya via media sosial Instagram dengan akun @basukibtp

“Terima kasih untuk semua bunga, ucapan penyemangat yang dikirim ke Balai Kota. Membaca pesan-pesannya yang kreatif membuat saya optimis Jakarta akan semakin maju. Mari tatap masa depan dan doakan segala kebaikan untuk Jakarta dan Indonesia,” tulis Ahok.

Gelombang karangan bunga ini bak meneruskan arus kepedihan netizen yang masih galau akibat Ahok keok. Seperti Joko Anwar via akun Twitter-nya, serta beberapa simpatisan Ahok lainnya yang seolah belum bisa terima kekalahan Ahok.

“Aku nangis...Why can’t we deserve him? Our loss. Not his,” kicau Joko Anwar melalui akun @jokoanwar.

“Koruptor, radikalis, preman, tikus legislatif sudah mengintip kemenangan.. sayang sekali orang Jakartah ternyata lebih banyak yg pesimis dgn petahana...,” tulis pemilik akun media sosial Facebook Frenky Wong.

“After trump wins now anies...R.I.P the future of Jakarta,” tulis akun Facebook Maria Margaretha Earlene.

“#TerimaKasihAhok you won our hearts #TrueChampions,” tulis penyanyi Anggun C Sasmi di akun Instagram-nya @anggun_cipta.

“#PilkadaDKI walau saya bukan warga DKI tp kerasa banget bang, seperti luka di basuh cuka, perih!” kicau akun @Semut_Cerdas

“from Ahok to anies is like from carlo ancelotti to rafael benitez,” cuit akun @williampoetra.