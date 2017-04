JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengatakan, sudah mengutus anak buahnya untuk mengawal penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Namun, Novel menyuruh pengawalnya pulang karena merasa tidak nyaman dengan pengawalan.

"Padahal kita sudah berikan pengawalan kepada saudara Novel. Ternyata pengawalnya suruh pulang oleh yang bersangkutan (Novel). Katanya ini enggak enak lah, saya seperti paranoid saja," ungkap Iriawan sambil menirukan ucapan Novel di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Novel juga sudah diingatkan perihal pentingnya pengawalan karena sedang menangani berbagai kasus besar. Dikhawatirkan mengancam keselamatan dirinya, sebab banyak orang yang tidak senang dengan profesinya sebagai pemberantas koruptor.

"Tapi saya bilang, kenapa? Kita sudah sampaikan yang bersangkutan sedang menangani berbagai kasus besar sehingga sangat wajarlah kalau dikawal," imbuhnya.

Bahkan, mantan Kapolda Jawa Barat itu sempat memarahi Novel yang tidak mau dikawal. "Bahkan, waktu pertama kali telefon, saya marah itu, kenapa saya sudah atensi untuk dikawal, tidak mau dikawal. Kemudian saya ke rumah sakit, dia berkata demikian," pungkas Iriawan.