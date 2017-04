Ada All New Rio, Kia Yakin Capai Target Penjualan 3.000 Unit

JAKARTA – Kia Mobil Indonesia berharap kehadiran hatchback all new Rio bisa mendongkrak penjualan Kia selama 2017. Mobil pesaing Honda Jazz itu diluncurkan di ajang IIMS 2017 pada Kamis 27 April 2017.

Presiden Direktur Kia Mobil Indonesia Iki Wibowo mengatakan, all new Rio ditargetkan bisa menyumbang 30 persen dari total penjualan Kia di Indonesia. Selama 2017 saja, Kia menargetkan penjualan total 3.000 unit.

"Target 3.000 unit, kalau tahun lalu penjualan kami 1.500-an. Bisa tercapai kan all new Rio ini," kata Iki, di sela peluncuran all new Rio, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Ia menambahkan, all new Rio sudah bisa dipesan saat ini dan unitnya akan mulai dikirim ke konsumen pada Mei 2017. Saat ini all new Rio diimpor utuh dari Korea Selatan.

Tak heran Kia Mobil Indonesia menaruh harapan besar pada Rio. Pada 2015, Rio merupakan model Kia terlaris dengan penjualan 473 ribu unit di seluruh dunia. Terlebih, generasi keempat Rio mengalami perubahan total yang membuat penampilannya lebih atraktif.

Rio generasi keempat ini mengusung desain eksterior dan interior yang progresif hasil pengembangan pusat desain Kia di Jerman dan Amerika Serikat serta bekerja sama dengan basis desain di Namyang, Korea.

Di bagian depan, all new Rio menampilkan grille berhidung harimau yang dikombinasikan dengan lampu depan LED DRL berpenampilan agresif.

Interiornya lebih luas dan modern dengan panel instrumen lebih baik, tata letak yang lebih ergonomis, serta tampilan meter cluster elegan. Mobil ini juga telah dilengkapi dengan power sunroof dan sun shade.

Soal jantung penggerak, all new Rio mengusung mesin Kappa 1,4 liter, dual CVVT yang menghasilkan tenaga maksium 100 ps pada 6.000 rpm dan torsi maksimal 433.3 npada 4.000 rpm.

All new Rio dibanderol mulai dari Rp250 juta untuk transmisi manual dan Rp265 juta untuk transmisi otomatis.