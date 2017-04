BMW All New 740Li Semiotonom Rakitan Indonesia Meluncur

JAKARTA - BMW Group Indonesia kembali berpartisipasi dalam gelaran Indonesia International Motor (IIMS) 2017. Pada kesempatan ini BMW meluncurkan satu produk terbaru. Mobil sedan ini sudah dirakit lokal di fasilitas perakitan BMW di Sunter, Jakarta Utara.

"BMW Indonesia telah meluncurkan all new Seri 7 pada akhir tahun 2015 dan secara langsung memberikan tantangan baru bagi kategori kendaraan mewah. Menyusul peluncuran tersebut dengan pengenalan all new BMW 730Li yang dirakit di BMW Production Network 2," ujar Keren Lim, president director BMW Group Indonesia, Kamis (27/4/2017).

Sedan mewah ini memiliki fitur khusus semiotomatis yang dikenal dengan remote control parking. Fitur tersebut memungkinkan pengendara mengakses lahan parkir yang sempit dengan mudah. Pengendara cukup memarkir menggunakan remote control atau BMW Display Key. Ketika kendaraan melakukan manufer semiotomatis, pengendara cukup mengawasi halangan dari luar.

"Kami percaya bahwa all new 740Li yang dirakit di Indonesia dengan fitur berkendara otomatisnya, di mana BMW merupakan pabrikan automotif pertama di dunia yang menjadikan remote control parking dengan akses melalui BMW display key," terang Karen.

Selain fitur tersebut BMW juga melengkapinya dengan executive lounge seating, executive lounge rear console, dan rear seat entertainment experience dengan BMW Touch Command.

Dengan peluncuran BMW 740i, BMW Indonesia saat ini memiliki jajaran model rakitan lokal termasuk Seri 3, Seri 5, Seri 7, serta BMW Seri X yang terdiri dari X1, X3, dan X5.

BMW 740Li dibanderol dengan harga Rp2,199 miliar off the road. (san)